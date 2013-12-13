Нам нужно согласно бренд-буку, но с новогодней тематикой сделать Подарочный сертификат в двух наименованиях: Конверт + открытка. Все должно быть гармонично и красиво.

Должен быть опыт подобной работы, а также желание поработать оперативно. В течении завтрашнего дня.