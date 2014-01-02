Двухсторонняя визитка сауны Нужен привлекательный дизайн. При необходимости, есть собственные фотоматериалы разных саун (фото высокого разрешения). Просьба к дизайнерам, если ваша стоимость выше среднерыночной, не предлагайте свои услуги. ...
Дизайн флаера
Флаер А6 односторонний для рекламы магазина хобби и развлечений.
На флаере нужен логотип, план для прохода в магазин, надписи "товары для
увлечений, развлечений, подарки".
А так-же перечисление категорий: Настольные игры, Подарочные наборы, Настольные игры, товары для
творчества, сбоные модели, книги, фильмы, компьютерные игры, музыка,
музыкальные инструменты и многое другое.
Шрифт используем acsioma на заголовках и витринах, тут его тоже надо поиспользовать.
Так же, у нас нет конкретной идеи что там написать, это должно в целом побуждать придти в магазин, который посвящен хобби и творчеству, подаркам и т.п.
Флаер планируется универсальный, не под определенную акцию, а надолго, поэтому никаких акций на нем не планируется отражать.
Дизайн свободный, дам старый макет, чтобы взять с него лого и карту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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