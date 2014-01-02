Дизайн флаера

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Завершен24 заявки239 просмотров

Флаер А6 односторонний для рекламы магазина хобби и развлечений.

На флаере нужен логотип, план для прохода в магазин, надписи "товары для

увлечений, развлечений, подарки".

А так-же перечисление категорий: Настольные игры, Подарочные наборы, Настольные игры, товары для

творчества, сбоные модели, книги, фильмы, компьютерные игры, музыка,

музыкальные инструменты и многое другое.

Шрифт используем acsioma на заголовках и витринах, тут его тоже надо поиспользовать.

Так же, у нас нет конкретной идеи что там написать, это должно в целом побуждать придти в магазин, который посвящен хобби и творчеству, подаркам и т.п.

Флаер планируется универсальный, не под определенную акцию, а надолго, поэтому никаких акций на нем не планируется отражать.

Дизайн свободный, дам старый макет, чтобы взять с него лого и карту.

11 лет назад
retnuhten
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа, спасибо.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад

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