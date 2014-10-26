Задача - создание упаковки. Продукция - литые диски. Выдержанный стиль в один цвет.
Макет подарочного сертификата
Для интернет магазина детской одежды необходимо создать макеты 3-х подарочных сертификатов. С использованием логотипа компании.
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