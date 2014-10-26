Макет подарочного сертификата

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок177 просмотров

Для интернет магазина детской одежды необходимо создать макеты 3-х подарочных сертификатов. С использованием логотипа компании.

11 лет назад
AnnaAgeeva
47 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Сработали быстро и качественно. Мне понравилось.
Спасибо за интересный проект) Рекомендую как заказчика

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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