Создать дизайн спортивного костюма в категориях: 1. Детский и взрослый спортивный костюм - ветрозащитный 2. Детский и взрослый спортивный костюм - утепленный основные критерии: - цветовая гамма должна быть ...
Макет евро флаера
Нужно изготовить макет задника еврофалера в общей концепции рекламной компании.
Подробности в личку. Срок изготовления 5-6 часов.
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