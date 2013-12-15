Макет евро флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок240 просмотров

Нужно изготовить макет задника еврофалера в общей концепции рекламной компании.

Подробности в личку. Срок изготовления 5-6 часов.

11 лет назад
Syrgabaeva
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо Сергею. Быстро, качественно! То, что нужно было! Рекомендую! Обязательно посотрудничаем в будущем!
Ольга отличный заказчик, пожалуй одна из самых лучших! Несмотря на то, что запросил цену выше обычной ( с учетом выходного дня и срочности) согласилась с предложением и всячески помогала с выполнением, обеспечила нормальным и четким ТЗ, граф. файлами и постоянно была на связи. Хотелось бы что бы таких заказчиков было больше.

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн спортивных костюмов

    Создать дизайн спортивного костюма в категориях: 1. Детский и взрослый спортивный костюм - ветрозащитный 2. Детский и взрослый спортивный костюм - утепленный основные критерии: - цветовая гамма должна быть ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Для развлекательного центра требуется дизайнер на подхвате для изготовления макетов и выполнения работ в таких направлениях как: - Детское направление - Релакс направление - Ночная жизнь - Театральная жизнь ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн флаера

    Флаер А6 односторонний для рекламы магазина хобби и развлечений. На флаере нужен логотип, план для прохода в магазин, надписи "товары для увлечений, развлечений, подарки". А так-же перечисление категорий: Настольные игры, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет визитки сауны

    Двухсторонняя визитка сауны Нужен привлекательный дизайн. При необходимости, есть собственные фотоматериалы разных саун (фото высокого разрешения). Просьба к дизайнерам, если ваша стоимость выше среднерыночной, не предлагайте свои услуги. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна баннера и пресс-волла

    $50

    Добрый день! Для проведения корпоративного мероприятия необходима разработка дизайн-макетов 2-х баннеров: 1) баннера - задник сцена на корпоративно-новогоднюю тематику. Размер 5,2 м х 2 м. 2) баннера пресс-волла - для ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать подарочный сертификат

    Нам нужно согласно бренд-буку, но с новогодней тематикой сделать Подарочный сертификат в двух наименованиях: Конверт + открытка. Все должно быть гармонично и красиво. Должен быть опыт подобной работы, а также желание ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад