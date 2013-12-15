Макет евро флаера

Ольга отличный заказчик, пожалуй одна из самых лучших! Несмотря на то, что запросил цену выше обычной ( с учетом выходного дня и срочности) согласилась с предложением и всячески помогала с выполнением, обеспечила нормальным и четким ТЗ, граф. файлами и постоянно была на связи. Хотелось бы что бы таких заказчиков было больше.