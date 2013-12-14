Для развлекательного центра требуется дизайнер на подхвате для изготовления макетов и выполнения работ в таких направлениях как:

- Детское направление

- Релакс направление

- Ночная жизнь

- Театральная жизнь

Личность должна обладать разносторонним взглядом, разнообразие в фонах. Яркость композиций. Живая, динамичная графика. Цепляющая за все.

Обязательно - опыт изготовления афиш для развлекательных заведений. Желательно из г. Новосибирска, но рассматриваются и кандидаты из др. городов с оригинальным виденьем.

Предлагайте свои расценки и работы.

Работы много и постоянно.