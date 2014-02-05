Дизайн подарочного сертификата.

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Завершен12 заявок198 просмотров

Дизайн подарочного сертификата. В одном цвете. Размер пластиковой карты.В таком стиле, как на рисунке. Нужно сделать к вечеру понедельника. 20-30$

11 лет назад
Omaha
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$25
1 день
Получилось круто! Оперативно. Доволен на 100%, что в моем случае бывает очень редко.
Замечательный заказчик

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад

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