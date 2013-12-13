Создать для печати серификаты для региональных представителей компании, а так же подарочные сертификаты для победителя акции.
Нарисовать подарочную упаковку
Добрый день
имеется Сувенир ,нужно нарисовать коробку для продаж с прилавка
в 2 вариантах, есть сайт сувенира
Заявки фрилансеров
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