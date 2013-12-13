Нарисовать подарочную упаковку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок311 просмотров

Добрый день

имеется Сувенир ,нужно нарисовать коробку для продаж с прилавка

в 2 вариантах, есть сайт сувенира

11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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