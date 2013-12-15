Рисование различных элементов рекламы проекта

Добрый день

Нужен хороший дизайнер с креативным мышлением, надо будет придумывать различные макеты по рекламе проекта в офлайне - то есть: пакеты, визитки, рекламные вкладыши, рекламы на плакатах и тд

также можно будет поработать и с дизайном самого интернет-проекта, поэтому нужен с опытом человек.

По оплате договоримся думаю, но не менее 30$ за сутки вашего времени

Оплата по факту, с моей стороны: аттестат продавца и бл 280+

Оставляйте свои координаты (предпочтительнее скайп) для связи