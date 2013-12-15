Рисование различных элементов рекламы проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок232 просмотра

Добрый день

Нужен хороший дизайнер с креативным мышлением, надо будет придумывать различные макеты по рекламе проекта в офлайне - то есть: пакеты, визитки, рекламные вкладыши, рекламы на плакатах и тд

также можно будет поработать и с дизайном самого интернет-проекта, поэтому нужен с опытом человек.

По оплате договоримся думаю, но не менее 30$ за сутки вашего времени

Оплата по факту, с моей стороны: аттестат продавца и бл 280+

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11 лет назад
worldinsoft
Ребутова 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов

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