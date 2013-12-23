Разработка макета вкладки в сувенирный магнит

Необходимо разработать макет вкладки в сувенирный магнит. Макет обязательно должен содержать название компании, ее логотип, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, а также емкое и доходчивое описание услуги, сопровождающееся изображением оборудования - и чтобы на все это вместе было не только не страшно смотреть, но и хотелось бы скорее уволочь такой магнит домой, прилепить на холодильник и никогда не снимать.

Размеры макета: 44х69 мм.

Краткое описание рекламируемой услуги - в прикрепленном файле.

Сайт компании: dizoil.com