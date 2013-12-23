Разработка макета вкладки в сувенирный магнит

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки151 просмотр

Необходимо разработать макет вкладки в сувенирный магнит. Макет обязательно должен содержать название компании, ее логотип, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, а также емкое и доходчивое описание услуги, сопровождающееся изображением оборудования - и чтобы на все это вместе было не только не страшно смотреть, но и хотелось бы скорее уволочь такой магнит домой, прилепить на холодильник и никогда не снимать.

Размеры макета: 44х69 мм.

Краткое описание рекламируемой услуги - в прикрепленном файле.

Сайт компании: dizoil.com

11 лет назад
livenumbers
Сергей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Четкое понимание задачи, оперативное исполнение. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Сергей, спасибо за сотрудничество! Четкое ТЗ, поправки моментальные. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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