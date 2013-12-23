Добрый день Нужен хороший дизайнер с креативным мышлением, надо будет придумывать различные макеты по рекламе проекта в офлайне - то есть: пакеты, визитки, рекламные вкладыши, рекламы на плакатах и тд ...
Разработка макета вкладки в сувенирный магнит
Необходимо разработать макет вкладки в сувенирный магнит. Макет обязательно должен содержать название компании, ее логотип, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, а также емкое и доходчивое описание услуги, сопровождающееся изображением оборудования - и чтобы на все это вместе было не только не страшно смотреть, но и хотелось бы скорее уволочь такой магнит домой, прилепить на холодильник и никогда не снимать.
Размеры макета: 44х69 мм.
Краткое описание рекламируемой услуги - в прикрепленном файле.
Сайт компании: dizoil.com
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