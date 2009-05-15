Обработка изображений для web-каталога (INL)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт22 заявки426 просмотров

Необходимо обработать изображения товарных предложений в размере 1500-1600 шт.

Оплата 5 руб./изображение. Краткое ТЗ: Исполнителю выдается вышеназванный пакет исходных изображений. Необходимо перенести исходные изображения на "шаблоны" (прикрепленные к данному проекту изображения),соблюдая соответствие цветовой гаммы исходного изображения и наиболее подходящего шаблона. Цветовая гамма шаблонов (4 варианта) дана для примера. Возможно подобрать свой цвет фона. Главное - сохранить стиль. Конечным результатом должны являться обработанные на шаблоне изображения формата 350x350 px.(шаблоны даны в этом формате).

Важно!: необходимо сохранить наименования исходных картинок для их дальнейшей идентификации.

Тестовый пример: К данному проекту прикреплены три (имхо, для тестового примера вполне хватает) тестовых изображения (INL-*), которые необходимо обработать и выслать по эл. почте дабы мы могли оценить качество работы исполнителя.

Срок исполнения - 3-4 календарных дней.

Оплата (50/50) - то есть, сделали 50% картинок и высылаете нам (обговорим как), мы 50% работы в соответствии с вышеприведенным тарифом. Соответственно, так же и с 50% последующих картинок.

Ждем Ваших откликов.

16 лет назад
dnmobile
Николай 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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