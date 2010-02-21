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Разработка дизайна яхты
Необходимо нарисовать дизайн для гоночной парусной яхты. Под дизайном имеется ввиду раскраску.
Лодка называется ОСА и изначально была полностью желтого цвета (днище, борта, палуба). Однако, со временем, подводная часть была перекрашена в темно-красный цвет (только такого цвета удалось достать необрастающую краску), а палуба в белый - т.к. желтая палуба на солнце нагревается так, что сидеть на ней невозможно.
Еще лодка имеет довольно необычные обводы (на палубе), которые неплохо было бы как-то обыграть в ее дизайне.
В общем, примерные требования следующие:
1) Обыграть название "ОСА" (но не надо рисовать осу на борту);
2) Палуба должна остаться преимущественно белой. Т.е. могут быть диагональные полосы через всю палубу, но основной цвет пусть будет белый;
3) Дизайн должен быть просто реализуем при покраске лодки;
4) Желательно, чтобы оставалось место на бортах для рекламы;
Остальное - на ваше усмотрение. Во вложении можно посмотреть эскизы обводов яхты.
Как выглядит лодка сейчас, можно посмотреть по ссылкам ниже:
1) http://www.osa-30ft.dp.ua/?p=3651
2) http://www.osa-30ft.dp.ua/?p=5320
2) видео с фотографиями лодки: http://www.osa-30ft.dp.ua/?p=5314
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