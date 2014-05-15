Создание рекламного буклета

Илона прислушивалась ко всем комментариям, предлагала свои варианты, сколько было необходимо сделать правок, столько и вносила. Визитки получились просто отличными, сразу предложила на выбор 4 варианта, мы согласовали без единой правки! Отличный результат. Единственное - Илона, купите, пожалуйста, веб-камеру, чтобы с вами можно было созваниваться, а не печатать тз))