Создание рекламного буклета

$14
Дизайн продукцииЗавершен10 заявок243 просмотра
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Добрый день!

Необходимо:

по разработанному расположению элементов создать макет рекламного буклета (итоговый размер буклета 1 страница А4 с двух сторон)

Результат:

ссылка на готовый макет в JPG и PSD

Срок:

16.05.2014.

От вас:

2–3 примера на готовые аналогичные проекты

Условия работы:

оплата по факту выполненной работы на ЯД

В очереди еще 1 небольшой проект. Если с вами срабатываемся, в работу готова передать разработку визиток.

10 лет назад
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$14
2 дня
Илона прислушивалась ко всем комментариям, предлагала свои варианты, сколько было необходимо сделать правок, столько и вносила. Визитки получились просто отличными, сразу предложила на выбор 4 варианта, мы согласовали без единой правки! Отличный результат. Единственное - Илона, купите, пожалуйста, веб-камеру, чтобы с вами можно было созваниваться, а не печатать тз))
Ольга - не только отличный заказчик но и очень приятный в общении человек. Рада сотрудничеству. Рекомендую.
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