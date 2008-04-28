Тетрапак для молочной продукции

Нужно придумать дизайн для упаковок молочной продукции (тетрапак 0,5 литра) размер одной из четырех сторон упаковки - 67,5х116 мм (вертикально)

Это будет молоко, кефир, ряженка, бифидок, варенец, всего пять наименований.

Обязательное условие - дизайн должен быть выполнен с использованием только трех цветов (фирменный стиль) - КРАСНЫЙ (С-0, M-100, Y-100, K-0), БЕЛЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ (С-100, M-0, Y-100, K-0).

Желательно в векторе.

В итоге хочется увидеть одну упаковку с изменяющимися названиями, но содержание должно быть таким, чтобы люди понимали, что в тетрапаках молочная продукция.