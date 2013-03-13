Адаптивный дизайн для сайта-каталога

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка91 просмотр
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Требуется разработка премиум дизайна интернет-каталога фотообоев согласно ТЗ. Адаптация под разрешения в диапазоне 980-1960px.

11 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$720
25 дней
В вечной борьбе дизайнера и заказчика, Александр, как ни странно, сражается на стороне заказчика. :) Очень воодушевляет его ответственный подход к проекту, рекомендации по улучшению (а не сделать тупо по заданию) и искреннее беспокойство за судьбу проекта. Выражение "вложить душу" для Александра — вовсе не фигура речи, поэтому я, в который раз, доволен нашим сотрудничеством.
Сотрудничеством доволен.
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