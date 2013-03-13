Адаптивный дизайн для сайта-каталога

В вечной борьбе дизайнера и заказчика, Александр, как ни странно, сражается на стороне заказчика. :) Очень воодушевляет его ответственный подход к проекту, рекомендации по улучшению (а не сделать тупо по заданию) и искреннее беспокойство за судьбу проекта. Выражение "вложить душу" для Александра — вовсе не фигура речи, поэтому я, в который раз, доволен нашим сотрудничеством.