Дизайн интернет-магазина автозапчастей

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей antey-mk.ru

Описание проекта Анкета для дизайна.doc.

Необходимо выполнить следующие работы:

1) Главная страница в двух состояниях неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь (см. МакетСайта.xls).

2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html ).

Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.

3) Макет с результатами поиска - цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице

http://www.auto-vision.ru/search.html?x=0&y=0&article=123&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A&g=4

4) Внутренний шаблон под текст, стили для разных видов текста:

- стили для показа заголовков 2 уровней

- текста с парой видов текстовых выделений, ссылок, списков, картинок внутри текста

Комментарии к элементам шаблона:

- Наличие главного меню в левой колонке сайта (раздел "Клиентам" с подпунктами постоянно раскрыт)

- В авторизованном варианте: необходимо отразить меню личного кабинета в шапке сайта

- Вложенность главного меню: 2 уровня (показать на макете)

- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).

- Блок "Запчасти для коммерческого автотранспорта" в шапке сайта нужно изобразить в виде графически оформленного блока с этим текстом.

- Блок "Новости" - должен содержать не более 7 новостей без фото-миниатюр.

- Блок каталогов на базе стандартного с http://www.auto-vision.ru/

- Блок "Спецпредложения" - в виде слайдера с товаром внутри (фото, наименование, краткое описание, кнопка перехода).

- Блок коризны отображается на сайте всегда и до и после авторизации, но после авторизации изменяет свой вид, совмещаясь с блоком авторизации.

- Блок "Резервное окно" - в виде баннера с текстом "Официальный каталог запчастей FOTON".

Прилагаемые файлы:

1. Согласованная схема макета - МакетСайта.xls

2. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика - Анкета для дизайна.doc

3. Графические материалы от заказчика - Графические материалы.zip

4. Общие рекомендации по разработке сайта - Общее ТЗ по разработке дизайна.doc

5. Требования к дизайну — Требования к дизайну.docx