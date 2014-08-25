Для сайта: http://almiromarket.ru/ необходимо нарисовать картинки для шапки наподобие как на сайте http://gallooliveoil.com Требуется сделать коллаж с товарами на фоне природы
Дизайн интернет-магазина автозапчастей
Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей antey-mk.ru
Описание проекта Анкета для дизайна.doc.
Необходимо выполнить следующие работы:
1) Главная страница в двух состояниях неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь (см. МакетСайта.xls).
2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html ).
Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.
3) Макет с результатами поиска - цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице
http://www.auto-vision.ru/search.html?x=0&y=0&article=123&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A&g=4
4) Внутренний шаблон под текст, стили для разных видов текста:
- стили для показа заголовков 2 уровней
- текста с парой видов текстовых выделений, ссылок, списков, картинок внутри текста
Комментарии к элементам шаблона:
- Наличие главного меню в левой колонке сайта (раздел "Клиентам" с подпунктами постоянно раскрыт)
- В авторизованном варианте: необходимо отразить меню личного кабинета в шапке сайта
- Вложенность главного меню: 2 уровня (показать на макете)
- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).
- Блок "Запчасти для коммерческого автотранспорта" в шапке сайта нужно изобразить в виде графически оформленного блока с этим текстом.
- Блок "Новости" - должен содержать не более 7 новостей без фото-миниатюр.
- Блок каталогов на базе стандартного с http://www.auto-vision.ru/
- Блок "Спецпредложения" - в виде слайдера с товаром внутри (фото, наименование, краткое описание, кнопка перехода).
- Блок коризны отображается на сайте всегда и до и после авторизации, но после авторизации изменяет свой вид, совмещаясь с блоком авторизации.
- Блок "Резервное окно" - в виде баннера с текстом "Официальный каталог запчастей FOTON".
Прилагаемые файлы:
1. Согласованная схема макета - МакетСайта.xls
2. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика - Анкета для дизайна.doc
3. Графические материалы от заказчика - Графические материалы.zip
4. Общие рекомендации по разработке сайта - Общее ТЗ по разработке дизайна.doc
5. Требования к дизайну — Требования к дизайну.docx
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