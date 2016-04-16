Дизайн лендинга

Виталий всегда на связи, уровень дизайна приемлемый. Единственное что смущает то что приходится много объяснять как нужно сделать, пока нет дизайнерского чутья у Виталия. Но уровень соответствует оплате, поэтому рекомендую, Виталий стоит своих денег.