Дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка101 просмотр

Прототип

https://moqups.com/[email protected]/4QcuMHdf

Основной сайт

http://veles-mc.su/

Цвет

В основном белый. Красный и чёрный согласно пропорциям символики. Остальное - вокруг этих цветов.

9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$50
1 день
Виталий всегда на связи, уровень дизайна приемлемый. Единственное что смущает то что приходится много объяснять как нужно сделать, пока нет дизайнерского чутья у Виталия. Но уровень соответствует оплате, поэтому рекомендую, Виталий стоит своих денег.
Работали, все нормально.

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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