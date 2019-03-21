Дизайн лэндинга

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок277 просмотров
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7 экранов

Прототип и ссылка на сайт пример по стилистике предоставляется.

Оплата ТОЛЬКО по факту.

Присылаете джпг, согласовываем, вносите коррективы, если нужно, даете финишный джпг, оплата, присылаете псд для верстки по слоям.

Цену, срок указывайте, пожалуйста, сразу.

Киви, яндекс, сбер, приват24

5 лет назад
KuznecovBert
Берт 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад