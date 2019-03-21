Требуется веб-дизайнер для разработки одностраничного сайта

Необходим адаптивный дизайн лендинга по тематике: Пропуска в Москву на МКАД для грузовиков. Тех. задание в прикрепленном файле. Все блоки и тексты уже продуманы. ТЗ было разработано сразу для дизайнера и верстальщика, но сейчас необходим только ...