Требуется веб-дизайнер для разработки одностраничного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки319 просмотров
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Нужен веб-дизайнер для разработки одностраничного сайта на тему ”Утепление фасадов”. Предварительные тексты и каркас готовы.

Требуется человек с опытом и портфолио. Если подходят эти требования - напишите мне Ваши условия в личку (стоимость работы и сроки выполнения).

5 лет назад
broil
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад