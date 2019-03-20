Собрать дизайн из элементов шаблона по концепт-мокапам

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок217 просмотров
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Есть концепт-мокапы (2 страницы - главная листинг и внутренняя).

Есть купленная тема дашбоарда.

Есть ТЗ (опираться надо на него, какие поля, какие кнопки нужны).

Надо из элементов этой темы собрать по концепт-мокапам дизайн.

5 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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