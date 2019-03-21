Здравствуйте. Нужно оживить старый сайт. Полный редизайн не нужен, но гармонизировать цвета и создать ощущения одного целого. Сайт был собран из кусков понравившихся на разных сайтах - слайдер - цены - Футер Все взято с разных сайтов Есть один сайт на котором ...