О вкусной и здоровой пище

Дизайн делали давно и потеряли исходники. Нужно все восстановить в figma. Все экраны тут: [url=https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N]https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N[/url] Шрифты знаем, иконки придется подбирать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, дорогие и уважаемые!
Необходимо создать уникальный, яркий дизайн, одну страницу, посвященную здоровому и правильному питанию, указывающей на необходимость ограничить сладости.
Информации минимум, поэтому приветствуются люди в теме ПП, предпочтение отдам уверенным в себе людям, с хорошим вкусом, не жирным, следящим за собой, ухоженным и ярким личностям, готовым пиарится на создаваемом ресурсе.
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