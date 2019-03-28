О вкусной и здоровой пище

Илья, спасибо за интригующий проект! После общения боюсь есть сладости:) Ценю наше общение и надеюсь на дальнейшее сотрудничество на ниве борьбы с вредными привычками. P.S. Передай Фросе, что она лапочка и очень меня вдохновляла 🧡.