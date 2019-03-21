Требуется перерисовать картинки в фотошопе

$10
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок216 просмотров
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Нужно перерисовать в фотошопе картинки

1) Перерисовать логотип ( стереть старую надпись, нарисовать новую)

2) Перерисовать картинки

Всего 22 файла png, jpg, svg.  После редактирования формат 

должен остаться прежним и имена файлов прежними.

Очень простое задание для исполнителей с минимальным знаниями фотошопа.

5 лет назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mxsolopov
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Качественно и в срок сделал дизайн картинок. Рекомендую!
Денис четко поставил задачу, всегда был на связи и сразу оплатил работу. Рад был сотрудничать. Рекомендую!
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