Дизайн сайта

$90
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок862 просмотра
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#1$90

Тематика: Фитнес клуб

Срок до 28.03.2019г.(включительно)

Для участия в конкурсе достаточно выполнить:

- шапка

- содержимое - Слайдер

- содержимое - Опросная форма

- содержимое - Слайдер с результатами

Далее, после определения исполнителя, исполнитель доделывает остальные пункты.

Сайт конкурентов, который понравился: 

https://xfit-krasnodar.ru/sun.html

https://www.sportlifeclub.ru/

Ссылка на логотип: https://cloud.mail.ru/public/9Jh9/sLzAmqpkV

1) Дизайн главной страницы

- главная должна быть в виде лендинга

Что хотелось бы видеть:

1 В шапке:

1.1 Телефон

1.2 Заказать звонок

1.3 Логотип

1.4 Меню

1.5 График работы

2. Содержимое

2.0 Слайдер

2.1 Опросная форма, пример: https://s.mail.ru/4Tdc/Ez3xmqAfQ

2.2 Фотогалерея 

2.3 Групповые программы (~6), https://s.mail.ru/Aq56/JMzsLqwgB

2.4 Блок с бесплатным посещением, https://s.mail.ru/FSsV/YEUr2bHzv

2.5 Слайдер с результатами https://s.mail.ru/MBrz/A1fPPYB7D

2.6 Контакта, карта

2.7 Всплывающий POPUP, ловец лидов, https://s.mail.ru/J3Hk/JpX5CRbdW

2.8 Ссылки на соцсети

2.9 Карусель с последними новостями, https://s.mail.ru/C5bY/KR8uMXD3e

2) Дизайн внутренних страниц

1. Расписание групповых программ. Таблица.

2. Блок с предстоящими событиями, https://s.mail.ru/EPNS/A9ivio8hi

3. Список новостей https://s.mail.ru/3EhS/5KvmJAptF

Дизайн сайта
5 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Победитель конкурса
ndenisov_b
Никита 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
#1
Сотрудничеством доволен. Буду обращаться еще!
Все четко и ясно, Денис - хороший заказчик. Сотрудничество понравилось, рекомендую.
Заявки фрилансеров
ndenisov_b
Никита 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
#1