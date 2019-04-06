Здравствуйте! Требуется нарисовать шапку для сайта 1920x551 И картинку возле формы заявки 624x383 Сайт предоставлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: Фитнес клуб
Срок до 28.03.2019г.(включительно)
Для участия в конкурсе достаточно выполнить:
- шапка
- содержимое - Слайдер
- содержимое - Опросная форма
- содержимое - Слайдер с результатами
Далее, после определения исполнителя, исполнитель доделывает остальные пункты.
Сайт конкурентов, который понравился:
https://xfit-krasnodar.ru/sun.html
Ссылка на логотип: https://cloud.mail.ru/public/9Jh9/sLzAmqpkV
1) Дизайн главной страницы
- главная должна быть в виде лендинга
Что хотелось бы видеть:
1 В шапке:
1.1 Телефон
1.2 Заказать звонок
1.3 Логотип
1.4 Меню
1.5 График работы
2. Содержимое
2.0 Слайдер
2.1 Опросная форма, пример: https://s.mail.ru/4Tdc/Ez3xmqAfQ
2.2 Фотогалерея
2.3 Групповые программы (~6), https://s.mail.ru/Aq56/JMzsLqwgB
2.4 Блок с бесплатным посещением, https://s.mail.ru/FSsV/YEUr2bHzv
2.5 Слайдер с результатами https://s.mail.ru/MBrz/A1fPPYB7D
2.6 Контакта, карта
2.7 Всплывающий POPUP, ловец лидов, https://s.mail.ru/J3Hk/JpX5CRbdW
2.8 Ссылки на соцсети
2.9 Карусель с последними новостями, https://s.mail.ru/C5bY/KR8uMXD3e
2) Дизайн внутренних страниц
1. Расписание групповых программ. Таблица.
2. Блок с предстоящими событиями, https://s.mail.ru/EPNS/A9ivio8hi
3. Список новостей https://s.mail.ru/3EhS/5KvmJAptF
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