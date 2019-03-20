Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки281 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно оживить старый сайт. Полный редизайн не нужен, но гармонизировать цвета и создать ощущения одного целого.

Сайт был собран из кусков понравившихся на разных сайтах

- слайдер

- цены 

- Футер

Все взято с разных сайтов

Есть один сайт на котором нравится цветовая гамма. Вот используя эту гамму и вашу внимательность объединить все в единое целое.

Оплата - договоримся

Сроки - 3-5дней

Дизайн сайта
5 лет назад
andreyivanovich
Андрей 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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