Здравствуйте.

Нужно оживить старый сайт. Полный редизайн не нужен, но гармонизировать цвета и создать ощущения одного целого.

Сайт был собран из кусков понравившихся на разных сайтах

- слайдер

- цены

- Футер

Все взято с разных сайтов

Есть один сайт на котором нравится цветовая гамма. Вот используя эту гамму и вашу внимательность объединить все в единое целое.

Оплата - договоримся

Сроки - 3-5дней