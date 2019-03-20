Нужно перерисовать в фотошопе картинки 1) Перерисовать логотип ( стереть старую надпись, нарисовать новую) 2) Перерисовать картинки Всего 22 файла png, jpg, svg. После редактирования формат должен остаться прежним и имена файлов прежними. Очень простое задание для исполнителей с минимальным ...
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Нужно сделать редизайн сайта на опенкрате
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макеты и бэкап предоставлю
напишу в личку
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