Нужно сделать редизайн сайта на опенкрате

Требуется разработать дизайн сайта по сварочным услугам на 5 макетов.Подробное ТЗ есть.Обязательное требование: Вёрстка дизайна для программиста, в том числе и под мобильные устройства, а также быстрая загрузка будущего сайта в первую очередь на мобильных ...