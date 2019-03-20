Переработать ряд элементов на главной странице сайта - только дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки241 просмотр
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Необходимо для главной страницы видоизменить следующие элементы: шапка, блок с преимуществами,  блок с услугами, подвал. Конечно чтобы все изменения при этом вписывались в нынешний дизайн сайта в целом. 

Подробнее всё напишу.

5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад