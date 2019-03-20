Разработать дизайн лендинга

Необходим адаптивный дизайн лендинга по тематике: Пропуска в Москву на МКАД для грузовиков.

Тех. задание в прикрепленном файле. Все блоки и тексты уже продуманы. ТЗ было разработано сразу для дизайнера и верстальщика, но сейчас необходим только дизайн. Поэтому просьба обращать внимание только на пункты, относящиеся к теме дизайна.

Прошу прислать примеры своих работ и сроки разработки дизайна.

Если есть дополнительные вопросы, пишите.