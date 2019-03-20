Разработать дизайн лендинга

Суть задачи в загаловке, есть макет нарисованный мною в Paint структуры этой страницы. есть готовые PSD файлы для интеграции с новой страницей. Проект не коммерческий и бюджет не большой! прошу написать примерную цену. Заранее спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим адаптивный дизайн лендинга по тематике: Пропуска в Москву на МКАД для грузовиков.
Тех. задание в прикрепленном файле. Все блоки и тексты уже продуманы. ТЗ было разработано сразу для дизайнера и верстальщика, но сейчас необходим только дизайн. Поэтому просьба обращать внимание только на пункты, относящиеся к теме дизайна.
Прошу прислать примеры своих работ и сроки разработки дизайна.
Если есть дополнительные вопросы, пишите.
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