Дизайн 1 страницы и переделка несколькоих под этот новый

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок324 просмотра
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Суть задачи в загаловке, есть макет нарисованный мною в Paint структуры этой страницы. есть готовые PSD файлы для интеграции с новой страницей. Проект не коммерческий и бюджет не большой! прошу написать примерную цену. Заранее спасибо.

5 лет назад
grisha777
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nikola_tesla
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$40
1 день
Очень доволен работой Николая. Молодой но дизайнер с талантом... понимали друг друга с пол слова. Все маленькие недочеты быстро исправлял и в итоге получил тот дизайн который хотел! Очень рекомендую к сотрудничеству.
Работать с Григорием мне очень понравлось, жизнерадостный и приятный в общении. Проблем с оплатой так же не возникало.
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