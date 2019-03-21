Старший дизайнер

Нужен полностью дизайн трех групп - вк, инстаграмм, ок Все группы с одинаковым оформлением Тематика - Автострахование - ОСАГО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАНИЕ!
- Отклики без портфолио рассмотреть не сможем. К отклику прикрепляйте несколько лучших работ в максимально доступном для просмотра виде
.- Какое-либо сопроводительное письмо обязательно, ибо вас много.
- РАБОТА УДАЛЕННАЯ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ! МОЖНО ПРИЕЗЖАТЬ В ОФИС.
Что нужно будет делать:
- Сайты, интерфейсы, системы и кабинеты;
- Полиграфия.
- Кейсы и пресейлы для клиентов.
- Мобильные приложения;
- Айдентику для своих продуктов (редко)
- Руководить junior/middle дизайнерами (понимать полиграфию и фоторетушь).
- Грамотно говорить и писать на русском языке;
- Уметь кратко и связно излагать свои мысли;
- PS, AI,
- Рисовать с фанатизмом, обожать мелкие детали.
- Отличное знание продуктов Adobe & Co (Sketch).
- Официальное оформление, работа по договору с почасовой оплатой;
- Молодая команда, гибкий график работы;
- ДМС;
- Фитнес;
- Корпоративная связь.
- Зимовка в Таиланде бонусом.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Цена по догаворная . Эдгар Дайлнейшим поработаем.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо для главной страницы видоизменить следующие элементы: шапка, блок с преимуществами, блок с услугами, подвал. Конечно чтобы все изменения при этом вписывались в нынешний дизайн сайта в целом. Подробнее всё напишу.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
В один экран.Завершен5 лет назад
Во вложении прототипы страниц, которые необходимо оценить. Хочу понимать, за сколько такой проект можно будет отрисовать + включите пожалуйста за дизайн типовой страницы, которую мы будем использовать для остальных разделов. Адаптивную версию (мобильную) прошу также учесть ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Необходим адаптивный дизайн лендинга по тематике: Пропуска в Москву на МКАД для грузовиков. Тех. задание в прикрепленном файле. Все блоки и тексты уже продуманы. ТЗ было разработано сразу для дизайнера и верстальщика, но сейчас необходим только ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть задачи в загаловке, есть макет нарисованный мною в Paint структуры этой страницы. есть готовые PSD файлы для интеграции с новой страницей. Проект не коммерческий и бюджет не большой! прошу написать примерную цену. Заранее спасибо.Завершен5 лет назад
Есть концепт-мокапы (2 страницы - главная листинг и внутренняя). Есть купленная тема дашбоарда. Есть ТЗ (опираться надо на него, какие поля, какие кнопки нужны). Надо из элементов этой темы собрать по концепт-мокапам дизайн.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт для туристической компании.апишите свою стоимость, срок изготовления - рассмотрим лучшую цену, и обязательно приложите образцы своих работ!Завершен5 лет назад
Дизайн главной страницы сайта. Если сможете еще сверстать и натянуть на движок это будет преимуществом при выборе кандидата. Развернутое ТЗ во вложенииДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад