Старший дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок331 просмотр
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.- Какое-либо сопроводительное письмо обязательно, ибо вас много.

- РАБОТА УДАЛЕННАЯ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ! МОЖНО ПРИЕЗЖАТЬ В ОФИС.

Что нужно будет делать:

  • Сайты, интерфейсы, системы и кабинеты;
  • Полиграфия.
  • Кейсы и пресейлы для клиентов.
  • Мобильные приложения;
  • Айдентику для своих продуктов (редко)
  • Руководить junior/middle дизайнерами (понимать полиграфию и фоторетушь).
Требования:
  • Грамотно говорить и писать на русском языке;
  • Уметь кратко и связно излагать свои мысли;
  • PS, AI,
  • Рисовать с фанатизмом, обожать мелкие детали.
  • Отличное знание продуктов Adobe & Co (Sketch).
Мы предлагаем:
  • Официальное оформление, работа по договору с почасовой оплатой;
  • Молодая команда, гибкий график работы;
После испытательного срока:
  • ДМС;
  • Фитнес;
  • Корпоративная связь.
  • Зимовка в Таиланде бонусом.
5 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов