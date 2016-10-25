Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн писем для email рассылки в стиле дизайна сайта
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $7
Необходимо улучшить дизайн внутренней странички сайта. Исходников к сожалению нет. Есть список правок (что конкретно править), даже наши собственные наработки (просто для наглядности, на скринах). На выходе нам нужен PSD.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доработать купленный дизайн под функционал сайта. Только Украина.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт сюдака.рф Основное направление: стримы + события + новости. Нужен качественный дизайн. Начнем с главной и одной внутренней страницы (новость + комментарии) Далее, посмотрев на вашу скорость, качество и понимание проекта, пойдем по остальным разделам. Прототип – goodgame.ru , ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется отрисовать дизайн проекта. Работы много и приступить к выполнению нужно в ближайшее время. Подробности проекта в личной переписке. Если кратко, то проект представляет из себя что-то среднее между информационным порталом и соцсетью. Требования от кандидата: - ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
1. Дизайн должен быть выполнен в стиле material design. Прототипы прикреплены. 2. Соблюдение структуры прототипа обязательны, но предложения принимаются. 3. Предполагается, что боковое меню будет сворачиваться при скролинге вниз 4. Примеры хороших, стильных сайтов здесь: https://docs.google.com/document/d/15gOJl1SEGD-df2h-mESEc6LutnGjjVu38HoTCLKM1E4/edit 5. Про логотип здесь: https://docs.google.com/document/d/15gOJl1SEGD-df2h-mESEc6LutnGjjVu38HoTCLKM1E4/editДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть юрсайт. Надо доделать дизайн Новый дизайн не нужен Более поддробно – в ТЗ (во вложении) На выходе - макет PSD Оплата Сбер, ВМ, ЯД, Киви Можно через БС Студии не рассматриваются Просьба добавлять заявку с указанием бюджета и после ознакомления с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад