Дизайн сайта юридической компании

$300
Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок449 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разделы

Главная, о компании, услуги, отзывы, стоимость услуг, гарантии, публикации, вопрос-ответ, контакты.

Главная страница

Логотип, пункты меню, контактный телефон, Слаедер с 4 картинками и слоганами, текст размером 2000 знако, рассказывающий коротко о компании, кнопка “задать вопрос юристу” внизу копирайты. Кнопки социальных сетей: моймир, вконтакте, фейсбук, твиттер.

Описание слаедера

Его задача визуально показать характер компании. Вот 4 слогана на 4 картинки: 1. Богатый опыт в области лицензирования(Картинка - человек сидит в очках и изучает документы) 2. Ответсвенный подход в работе с государственными органами (Картинка - куча документов, аккуратно собранных) 3. Гарантируем компетентность в вопросах разрешительной системы (Картинка - юрист пожимает руку счастливому клиенту) 4. Упрощенный порядок оформления документов (Картинка - клиент радостный подкидывает в воздух дипломат или папку с документами, дескать радуется, что быстро все оформили)

О компании

Страница содержащая информацию о компании. Возможно будут подстраницы ы будущем: это история, наши люди, преимущества работы с нами.

Услуги

Страница с перечислением услуг. У этой страницы есть подразделы - это другие услуги. Виды услуг:

- лицензирование в таких сферах как: промышленность, использование атомной энергии, оборот ядовитых веществ, транспорт, оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, обеспечение информационной безопасности, образование, сельское и лесное хозяйства, геодезия и картография, здравоохранение, архитектура, градостроительство и строительство, производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, экспорт и импорт товаров и др.);

- сопровождение бизнеса с момента создания, которое включает в себя проведение регистрации, перерегистрации, процедур реорганизации юридического лица;

- сопровождение сделок с недвижимостью.

Отзывы

Страница, на которой отсканированные отзывы от других компаний.

Стоимость услуг

Тут рассказывается то, от чего зависит стоимость и примерные ориентиры по ценам.

Гарантии

По пунктам перечисляются все моменты, на которые может рассчитывать заказчик.

Публикации

Блог, в котором публикуются материалы на юридическую тематику. Есть сббоку виджет последних комменатриев, популярный статей. Возможность отправки материалов в социальные сети, комментирование.

Вопрос-ответ

Раздел, в котором каждый может задать вопрос юристу через формочку, в которой указывается имя, название компании, контактный телефон, е мейл и собственно сам вопрос.. Отвеченные вопросы собственно с ответами публикуются тут. Также человек получает не е-мейл ответ автоматически при публикации его на сайте.

Контакты

Контактная информация, схема проезда.

Дизайн сайта
12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта вебинаров по фармацевтике (медицина)

    $300

    Нужен дизайн для сайта вебинаров (веб-конференций) по фармацевтике (медицинского бизнеса). Логотип есть. Сайт представляет собой каталог мероприятий - вебинаров и спикеров, плюс раздел голосований и рейтингов. Дизайн портального типа, без излишних наворотов, аналоги, которые нравятся: http://www.groupon.ru http://www.liga.net http://www.webinarbase.com Нужно прорисовать - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой редизайн.

    $250

    Сайт http://originaloff.com.ua/ Требуется расширить сайт на 100px вставит две колонки показа товаров. слева колонка товаров , справа колонка сертификатов . Показ товаров должен выглядеть как на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Фирма продает устройства безопасности. Видеокамеры, датчики, бронированные двери и прочее. По макету есть только наброски и пожелания клиента. Шапка шужна будет в PSD, все векторные элементы отдельно в векторе. Шапка сине-голубая, слева котедж, под ним типа травка, над ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Фирма занимается производством хб перчаток, с нанесением на них ПВХ Вся информация по запросу в яндексе "перчатки пвх" Дизайнеры которые любят "вкусно покушать" проходите мимо

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Добрый день, Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC. Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов, ну, а разработка логотипа и дизайна ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен фон сайта на народе

    В общем нужно сделать фото, рисунок, чтобы его можно было использовать в качестве фона на народ.ру, что нибудь наподобии http://narashivanie-nogtey.narod.ru/index.htm Главное чтобы со всех сторон был белый цвет,чтобы границы особо не выделялись. Если сможете ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта футбольной лиги

    $100

    есть дизайн который примерно нравится, но отдаленно есть эскизы заказчика: http://www.ex.ua/view_storage/262437649901 Есть сайт похожий по структуре _MLSSoccer.com хотя структура более подробно описана в эскизах есть текущий сайт с цветами которые НЕ нравятся - покажу желаемые цвета : красный, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад