Дизайн сайта юридической компании

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Главная, о компании, услуги, отзывы, стоимость услуг, гарантии, публикации, вопрос-ответ, контакты.

Главная страница

Логотип, пункты меню, контактный телефон, Слаедер с 4 картинками и слоганами, текст размером 2000 знако, рассказывающий коротко о компании, кнопка “задать вопрос юристу” внизу копирайты. Кнопки социальных сетей: моймир, вконтакте, фейсбук, твиттер.

Описание слаедера

Его задача визуально показать характер компании. Вот 4 слогана на 4 картинки: 1. Богатый опыт в области лицензирования(Картинка - человек сидит в очках и изучает документы) 2. Ответсвенный подход в работе с государственными органами (Картинка - куча документов, аккуратно собранных) 3. Гарантируем компетентность в вопросах разрешительной системы (Картинка - юрист пожимает руку счастливому клиенту) 4. Упрощенный порядок оформления документов (Картинка - клиент радостный подкидывает в воздух дипломат или папку с документами, дескать радуется, что быстро все оформили)

О компании

Страница содержащая информацию о компании. Возможно будут подстраницы ы будущем: это история, наши люди, преимущества работы с нами.

Услуги

Страница с перечислением услуг. У этой страницы есть подразделы - это другие услуги. Виды услуг:

- лицензирование в таких сферах как: промышленность, использование атомной энергии, оборот ядовитых веществ, транспорт, оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, обеспечение информационной безопасности, образование, сельское и лесное хозяйства, геодезия и картография, здравоохранение, архитектура, градостроительство и строительство, производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, экспорт и импорт товаров и др.);

- сопровождение бизнеса с момента создания, которое включает в себя проведение регистрации, перерегистрации, процедур реорганизации юридического лица;

- сопровождение сделок с недвижимостью.

Отзывы

Страница, на которой отсканированные отзывы от других компаний.

Стоимость услуг

Тут рассказывается то, от чего зависит стоимость и примерные ориентиры по ценам.

Гарантии

По пунктам перечисляются все моменты, на которые может рассчитывать заказчик.

Публикации

Блог, в котором публикуются материалы на юридическую тематику. Есть сббоку виджет последних комменатриев, популярный статей. Возможность отправки материалов в социальные сети, комментирование.

Вопрос-ответ

Раздел, в котором каждый может задать вопрос юристу через формочку, в которой указывается имя, название компании, контактный телефон, е мейл и собственно сам вопрос.. Отвеченные вопросы собственно с ответами публикуются тут. Также человек получает не е-мейл ответ автоматически при публикации его на сайте.

Контакты

Контактная информация, схема проезда.