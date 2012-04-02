Дизайн сайта вебинаров по фармацевтике (медицина)

$300
Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок285 просмотров
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Нужен дизайн для сайта вебинаров (веб-конференций) по фармацевтике (медицинского бизнеса).

Логотип есть. Сайт представляет собой каталог мероприятий - вебинаров и спикеров, плюс раздел голосований и рейтингов.

Дизайн портального типа, без излишних наворотов, аналоги, которые нравятся:

http://www.groupon.ru

http://www.liga.net

http://www.webinarbase.com

Нужно прорисовать - общий шаблон (главная) и 2-3 внутренних страницы: каталог вебинаров, страница вебинара, голосования.

Есть более детальная информация по пожеланиям и т.п. - отправим лично.

От вас на выходе - макет страниц в PSD.

Указывайте плз вашу стоимость и сроки.

Если с версткой, указывайте плз стоимость с версткой и без.

Дизайн сайта
12 лет назад
timden
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
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