# 1 — $ 50

Фирма продает устройства безопасности. Видеокамеры, датчики, бронированные двери и прочее.

По макету есть только наброски и пожелания клиента.

Шапка шужна будет в PSD, все векторные элементы отдельно в векторе.

Шапка сине-голубая, слева котедж, под ним типа травка, над ним типа небо с облаками, справа четыре окружности с четырьмя разделами, видеокамеры, вызывные панели, мет. двери (еще один элемент под вопросом). От окружностей к коттеджу идут линии, которые показывают на доме тот элемент который в окружности. Все должно быть красивое, типа векторное.

Очень примерный макет во вложении. Коттедж такой как в файле примера.

Сроки для первоначального варианта очень сжатые. доработка возможна позже…

Размер минимум 1024, если получится в перспективе тянуть, будет неплохо.