Дизайн сайта фотографа

Нужно доделать сайт фотографа, а точнее дизайн сайта! www.sergeyvitruk.com

1. Необходимо фон-рисунок, фиксированный, цвета сохранить те которые сейчас на сайте, стиль должен быть как ниже приведено по ссылкам, сайт фотографа, значит меню и логотип должны подсвечиваться прожекторами и лампами и т.д. как в фотостудии, фон-рисунок должен иметь градиентный переход по бокам и вниз.

2. Переделать существующий логотип, цвета оставить и идею, а стиль также взять с ниже приведенных ссылок.

Пока что все что необходимо на данном этапе. Если понравиться работа дизайнера в дальнейшем будет много работы с полиграфией.

Ссылки для вдохновения, таким хочу видеть свой стиль сайта, логотипа и в дальнейшем стиль полиграфии:

http://www.graphic-exchange.com/exellence/stichpunkt.htm

http://www.graphic-exchange.com/exellence/studioonfire.htm

http://www.graphic-exchange.com/exellence/jaqk.htm