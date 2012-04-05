Правка CSS HTML-страницы

$10
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки162 просмотра
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1. На странице http://solsalut.ru/zakupki.html нужно убрать слайдер и на его месте расположить блок контента

2. Сделать стандартную 2х колоночную страницу на главной странице

HTMLCSS
12 лет назад
DaImeR
Дамир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
12 лет назад
$10
1 день
Человек сделал работу на твердую четверку, работать можно
Адекватный и понимающий заказчик! Ставлю +
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