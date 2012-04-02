Приватно для Константина Ершова

Предлагаю разработать дизайн баннера. Что нужно сделать: Необходимо создадь дизайн красивого баннера в виде тонкой полоски, которая будет рассполагаться сверху сайта. Она должна быть минимальных размеров, чтобы не мешать пользователям и при этом читаема + нужно добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать профессиональный дизайн сайта по доставке цветов.
Исходные данные:
1. Сайт по доставке цветов.
2. Дизайн сайта должен быть на уровне элит
3. Внутреннее наполнение, вид базы данных, движок и ядро нового сайта будет наши,
т.е. технические возможности, типы наполнения сайта, юзабилити, последовательность переходов по страницам, форма заказа
4. При этом внешний вид должен быть элитным и без плагиата.
Приниматься будет только дизайн такого уровня
Прошу сообщить готовность взяться за работу такого уровня, сроки, схему работ.
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