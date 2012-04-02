Приватно для Константина Ершова

http://www.templatemonster.com/demo/38131.html Сайт посвящен порошковому алкоголю из которого можно будет делать коктейли по типу инвайта (просто добавь воды). Поскольку нет точного представления как это должно выглядеть - так и думаю, на фоне пузырьки и две картинки в шапке ...