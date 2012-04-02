Приватно для Константина Ершова

$100
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать профессиональный дизайн сайта по доставке цветов.

Исходные данные:

1. Сайт по доставке цветов.

2. Дизайн сайта должен быть на уровне элит

3. Внутреннее наполнение, вид базы данных, движок и ядро нового сайта будет наши,

т.е. технические возможности, типы наполнения сайта, юзабилити, последовательность переходов по страницам, форма заказа

4. При этом внешний вид должен быть элитным и без плагиата.

Приниматься будет только дизайн такого уровня

Прошу сообщить готовность взяться за работу такого уровня, сроки, схему работ.

12 лет назад
berendey1
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Konstantin04
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Хочу отметить четкую и чистую работу Константина, как профессионала высокого уровня. Константин с ходу проявил четкое понимание поставленной задачи и схватил саму суть вопроса Спасибо за быструю проработку нашего проекта, четкую реакцию на пожелания, изменения в ходе работы и точное исполнение. Рекомендую Константина как очень хорошего дизайнера и приятного в общении человека.
Заказчик, который предоставляет четкое понятное Т3 - сразу становится ясно, что человек знает что он хочет. Особо хочу отметить культурность и деликатность при общении. Спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Дизайн баннера (полоска меню)

    Предлагаю разработать дизайн баннера. Что нужно сделать: Необходимо создадь дизайн красивого баннера в виде тонкой полоски, которая будет рассполагаться сверху сайта. Она должна быть минимальных размеров, чтобы не мешать пользователям и при этом читаема + нужно добавить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн сайта бухгалтерского центра

    Необходим строгий и корпоративный дизайн для бухгалтерско-аудиторского сайта. По готовой разметке шаблона нужно отрисовать новый дизайн т.е. заменить все графические элементы в текущем шаблоне. Предложения без портфолио корпоративных сайтов, цены и сроков не рассматриваются.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для движка Дле 9.3

    Необходимо сделать шаблон для движка Дле 9.3, как должен выглядить дизайн сайта я указываю, даю сслыку на сайт с анологичным дизайном, нужно сделать шаблон для дле с точно таким же дизайном, в шаблоне удалить внешние ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Help по форуму IPB 3.2.*

    Здравствуйте. Требуется помощь по форуму IPB 3.2.* 1.) Сделать копию _clubarts.net 2.) Осуществить грамотную настройку, подстройку, загрузку форума и т.д. (максимально качествено) 3.) Сделать авторизацию соц.сетей vc facebook twitter 4.) Сделать вывод дополнительных блоки справа 5.) Установить несколько хуков 6.) От Вас ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт фотографа

    $100

    1. Сайт фотографа 2. Цветовая гамма: черный. По стилю минимализм. С некоторым интересным элементом (без креатива! Сайт не должен отвлекать внимание от фотографий) Пример. http://www.koloskov.com/ 3. Структура сайта простая. Боковое меню в несколько пунктов и слайдер 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта по образцу

    http://www.templatemonster.com/demo/38131.html Сайт посвящен порошковому алкоголю из которого можно будет делать коктейли по типу инвайта (просто добавь воды). Поскольку нет точного представления как это должно выглядеть - так и думаю, на фоне пузырьки и две картинки в шапке ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт "Агро-Вектор Групп"

    $200

    Добрый день Есть заказ на создание дизайна сайта компании по производству оборудования для агрокомплексов. Если говорить вкратце, нужен максимально "презентабельный" и "дорогой" сайт-визитка для бизнес-партнеров на 10-15 страниц текста с иллюстрациями. Основной эффект который должен производить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад