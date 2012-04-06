Редизайн сайта бухгалтерского центра

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок202 просмотра
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Необходим строгий и корпоративный дизайн для бухгалтерско-аудиторского сайта.

По готовой разметке шаблона нужно отрисовать новый дизайн т.е. заменить все графические элементы в текущем шаблоне.

Предложения без портфолио корпоративных сайтов, цены и сроков не рассматриваются.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
Viatko
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Artvoko
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$100
3 дня
Работает старательно и внимательно. Выполняет все пожелания заказчика. Рекомендую.
Добрый день. Спасибо за отзыв.
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