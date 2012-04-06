Редизайн сайта бухгалтерского центра

Необходимо сделать шаблон для движка Дле 9.3, как должен выглядить дизайн сайта я указываю, даю сслыку на сайт с анологичным дизайном, нужно сделать шаблон для дле с точно таким же дизайном, в шаблоне удалить внешние ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим строгий и корпоративный дизайн для бухгалтерско-аудиторского сайта.
По готовой разметке шаблона нужно отрисовать новый дизайн т.е. заменить все графические элементы в текущем шаблоне.
Предложения без портфолио корпоративных сайтов, цены и сроков не рассматриваются.
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