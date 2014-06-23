Шаблон для движка Дле 9.3

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок178 просмотров
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Необходимо сделать шаблон для движка Дле 9.3, как должен выглядить дизайн сайта я указываю, даю сслыку на сайт с анологичным дизайном, нужно сделать шаблон для дле с точно таким же дизайном, в шаблоне удалить внешние ссылки если есть. Оплата вм 800р.

12 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$30
3 дня
Качественно сверстали!
Заказчик умеет грамотно поставить задачу, оперативно сообщить о допущенных ошибках и своевременно оплатить работу.
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