Дизайн баннера (полоска меню)

Предлагаю разработать дизайн баннера.

Что нужно сделать:

Необходимо создадь дизайн красивого баннера в виде тонкой полоски, которая будет рассполагаться сверху сайта. Она должна быть минимальных размеров, чтобы не мешать пользователям и при этом читаема + нужно добавить надпись mPayer.net, как логотип.

Количество элементов:

1) 4 кнопки без и при наведении: закрыть, оплатить, знак вопроса, ключ

2) 2 поля для ввода данных

3) надпись в виде логотипа mPayer.net (будет как ссылка)

4) надпись в центре

Примерный вид баннера в файле. Это только набросок. Требования: красиво, минимально и удобно.

Пишите, сроки, опыт и цену