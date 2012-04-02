Дизайн сайта. Приватно для olechka_dumka

$400
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка133 просмотра
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Приватный проект по разработке дизайна сайта "olechka_dumka".

Дизайн сайта
12 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olechka_dumka
Ольга 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$400
14 дней
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Очень рада была поработать над интересным проектом. Четко поставленое задание, конструктивный диалог и своевременная оплата! Всем рекомендую! И конечно же надеюсь на дальнейшее сотрудничество;)
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