ТЗ на юзабилити сайта для увеличения конверсии

Требуется нарисовать дизайн сайта, сверстать и натянуть на движок XFileSharing Pro
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, привет!
Имеется сайт климатической компании (весь комплекс услуг - поставка, проектирование, монтаж оборудования).
Сайт на джумле+виртуемарт. На данный момент имеется очень плохая конверсия клиентов, пришедших на сайт через рекламу - заходов много-звонков мало. Сайт должен у клиента вызывать уверенность, что это сайт очень крупной и солидной компании. Основной упор на корпоративных клиентов (b2b), но также и для обычных покупателей.
Требуется детальный анализ сайта: дизайна, структуры, логики работы, ошибок, контента сайта.
Предпочтение отдается исполнителям, имеющим опыт в подобной работе.
На выходе должно быть детальное ТЗ, описывающее все пункты, которые позволят увеличить конверсию.
При подготовке предполагается, что нет ограничения денег на реализацию требований.
Сразу скажу, буду выбирать 2х исполнителей, которые будут работать отдельно. Но исполнителю, чье ТЗ будет более грамотным и конкретным, дополнительно выплачу 50 у.е.
Сам сайт скину в личку по запросу. Далее прошу указывать срок и цену за эту работу.
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