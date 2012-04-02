Переделать шаблон Smarty

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Есть сайт, который использует smarty шаблоны. Нужно сделать оригинальный шаблон на smarty. Просьба указывать цену, сроки и требования - что мне нужно вам передать для выполнения работы.

12 лет назад
webelka
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
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