Есть сайт, который использует smarty шаблоны. Нужно сделать оригинальный шаблон на smarty. Просьба указывать цену, сроки и требования - что мне нужно вам передать для выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать страницу услуги подобно этой
http://www.ru-master.ru/services
и проработка внтреннего дизайна внутренних страниц типа этой http://www.ru-master.ru/services/development
, PSD в наличии
Перечень услуг и типовые решения теже
Разработка и оформление "Стандартных пакетов"
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