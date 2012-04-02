Дизайн страницы

1. Необходимо разработать дизайн сайта: Каталог боулинг клубов. 2. Необходимо сверстать данный дизайн (возможны разные исполни, но желательно один человек) Т.к. на сайте главная страница идентично страницам 2-го уровня, то необходимо разработать страниуцу 2-го уровня ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для временной страницы.
На ней будет указано:
-описание системы
-преимущества
-контакты
Все должно быть выполнено в стиле минимализм и веб 2.0 с применение сочных цветов.
Примеры покажу.
Работа быстрая для опытного человека.
Жду предложения!
Спасибо.
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