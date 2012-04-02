Дизайн страницы

Предлагаю разработать дизайн баннера. Что нужно сделать: Необходимо создадь дизайн красивого баннера в виде тонкой полоски, которая будет рассполагаться сверху сайта. Она должна быть минимальных размеров, чтобы не мешать пользователям и при этом читаема + нужно добавить ...