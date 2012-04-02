Разработать дизайн и сверстать сайт

1. Необходимо разработать дизайн сайта: Каталог боулинг клубов.

2. Необходимо сверстать данный дизайн (возможны разные исполни, но желательно один человек)

Т.к. на сайте главная страница идентично страницам 2-го уровня, то необходимо разработать страниуцу 2-го уровня и 3-го.

Страница 2-го уровня (с одним правым сайдбаром):

1. Содержит список боулинг клубов.

2. Содержит горизонтальный фильтр-поиск (по умолчанию только по названию и городу, при нажатии на кнопку расширенный поиск, форма удлиняется и появляются доп пункты).

3.От каждого клуба отображается: логотип, кол-во дорожек, адрес, телефон, краткое описание, рейтинг, отзывы, акция.

Страница 3-го уровня (с одним правым сайдбаром):

1. Страница состоит из табов (О компании, Цены, Галерея, Акция, Отзывы), по умолчанию активен таб "О компании".

2. В правом сайдбаре имеется формочка фильтр-поиск, аналогичная той, которая на 2-м уровне, только вертикальная.

К проекту прикреплены файлы дизайна аналогичного сайта. Необходимо разработать нечто подобное, но НЕ СЛИЗАТЬ ДИЗ.

Дизайн должен быть светлым и легким. Ни каких лишних элементов.

Просьба указывать вилку цен за дизайн и за верстку (если делаете).