Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок286 просмотров
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Разработка макета сайта (тематика кулинария. рецепты), если уже есть готовые шаблоны то можно рассмотреть.

Необходимо создание шаблона под joomla 2.5 (что бы шаблон был установочным архивом)

Будет использовать компонента К2, поэтому для него стили должны быть как стили макета.

От Вас цены и сроки.

P.S. Оплата будет производится либо по безопасной сделке, либо 20% вперед. остальное по факту.

Дизайн сайта
12 лет назад
daly
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alexmisser
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$65
3 дня
Александра, сделал чудесный макет и в срок, все хотелки учла. В дальнейшем, буду продолжать сотрудничать с Александрой.
Довольна сотрудничеством с Дмитрием, хороший и доброжелательный заказчик. Оплата вовремя, без задержек , проект не затягивает. Рекомендую.
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