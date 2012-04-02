Дизайн личного кабинета платежной системы

Разработка макета сайта (тематика кулинария. рецепты), если уже есть готовые шаблоны то можно рассмотреть. Необходимо создание шаблона под joomla 2.5 (что бы шаблон был установочным архивом) Будет использовать компонента К2, поэтому для него стили должны быть как ...