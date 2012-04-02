Качественная отрисовка, но довольно стандартная структура. Подробности исполнителю. Просто хороший корпоративный сайт. Оплата после утверждения jpeg варианта. Бюджет 5000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн личного кабинета платежной системы.
Жду ваши предложения по срокам и цене, а также ваше портфолио.
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