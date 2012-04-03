Дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок295 просмотров
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Добрый день,

Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC.

Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов,

ну, а разработка логотипа и дизайна сайта компании, это первый этап.

Мы ищим дизайнера который одинаково хорошо справляется с задачами как 2д (web, gui) так и 3д дизайна (low-poly, texturing, animation).

С уважением,

Юлиан

Дизайн сайта
12 лет назад
ytitov
Юлиан 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$400
7 дней
Спасибо Александру за старания. Работа была выполнена быстро и с учётом всех наших пожеланий, и поправок. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества.
Сотрудничеством доволен
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