Требуется отрисовать радиатор в разрезе, 3d. Нужен красивый сайт: интернет магазин, дизайн главной и внутренней. Присылайте ссылку на портфолио и расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC.
Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов,
ну, а разработка логотипа и дизайна сайта компании, это первый этап.
Мы ищим дизайнера который одинаково хорошо справляется с задачами как 2д (web, gui) так и 3д дизайна (low-poly, texturing, animation).
С уважением,
Юлиан
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