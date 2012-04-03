Добрый день,

Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC.

Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов,

ну, а разработка логотипа и дизайна сайта компании, это первый этап.

Мы ищим дизайнера который одинаково хорошо справляется с задачами как 2д (web, gui) так и 3д дизайна (low-poly, texturing, animation).

С уважением,

Юлиан