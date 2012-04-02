Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для фейсбук приложения. Функционал - как http://www.facebook.com/chefboyardee кликать на Recipe contest (http://www.facebook.com/chefboyardee/app_186657454755541) Тематика - кулинарный конкурс. Референсы будут даны. Сроки до 1 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доделать дизайн сайта, в стилистике существующей главной страницы (главная в атаче)
Список внутренних страниц:
- Идет поиск (промежуточная заставочная страница во время поиска полетов)
- Страница результатов поиска авиабилетов (сложная)
- Страница результатов поиска гостиниц (сложная)
- Страница результатов поиска автомобилей (сложная)
- Login (попап)
- Remind password (попап)
- Register (попап)
- Edit / view account (в том числе, управление подпиской, форматом писем – html/txt) (средняя)
- My bookings (средняя)
- Версия для печати е-тикета (однотипная)
- Страница чекаута и оплаты за е-билет (сложная)
- ЧаВо (однотипная)
- Полезная информация (средняя)
- Customer support (однотипная)
- Новости / Блог (однотипная)
- Список всех записей / новостей (однотипная)
- Страница записи / новости (однотипная)
- Контакты (однотипная)
- О компании (однотипная)
- Партнерам (однотипная)
- Способы оплаты (однотипная)
- Обмен (однотипная)
- Возврат (однотипная)
- Спецпредложения (однотипная)
- Акции (однотипная)
- Группам пассажиров (однотипная)
- Корпоративным клиентам (однотипная)
- Карта сайта (однотипная)
- Privacy Policy (однотипная)
- Terms and conditions (однотипная)
- Feedback (однотипная)
+ еще около 5–6 неучтенных однотипных страниц.
Исходник главной есть. Все страницы необходимо доделать в этой стилистике. Ориентировочное время проекта — 1 месяц под ключ.
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