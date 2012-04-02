Доделать дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок248 просмотров
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Требуется доделать дизайн сайта, в стилистике существующей главной страницы (главная в атаче)

Список внутренних страниц:

- Идет поиск (промежуточная заставочная страница во время поиска полетов)

- Страница результатов поиска авиабилетов (сложная)

- Страница результатов поиска гостиниц (сложная)

- Страница результатов поиска автомобилей (сложная)

- Login (попап)

- Remind password (попап)

- Register (попап)

- Edit / view account (в том числе, управление подпиской, форматом писем – html/txt) (средняя)

- My bookings (средняя)

- Версия для печати е-тикета (однотипная)

- Страница чекаута и оплаты за е-билет (сложная)

- ЧаВо (однотипная)

- Полезная информация (средняя)

- Customer support (однотипная)

- Новости / Блог (однотипная)

- Список всех записей / новостей (однотипная)

- Страница записи / новости (однотипная)

- Контакты (однотипная)

- О компании (однотипная)

- Партнерам (однотипная)

- Способы оплаты (однотипная)

- Обмен (однотипная)

- Возврат (однотипная)

- Спецпредложения (однотипная)

- Акции (однотипная)

- Группам пассажиров (однотипная)

- Корпоративным клиентам (однотипная)

- Карта сайта (однотипная)

- Privacy Policy (однотипная)

- Terms and conditions (однотипная)

- Feedback (однотипная)

+ еще около 5–6 неучтенных однотипных страниц.

Исходник главной есть. Все страницы необходимо доделать в этой стилистике. Ориентировочное время проекта — 1 месяц под ключ.

Дизайн сайта
12 лет назад
abzatzzz
49 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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