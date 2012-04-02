Дизайн для фейсбук приложения

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка94 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн для фейсбук приложения. Функционал - как http://www.facebook.com/chefboyardee

кликать на Recipe contest (http://www.facebook.com/chefboyardee/app_186657454755541)

Тематика - кулинарный конкурс. Референсы будут даны. Сроки до 1 недели.

12 лет назад
evgeni007
Евгений 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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